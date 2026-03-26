Havayolunda kriz sinyali: Uçak bileti fiyatlarındaki artışlar yüzde 560'ı buldu!

Alton Aviation Consultancy’ye göre, Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan başlıca güzergahlardaki bilet fiyatları bu ay yüzde 560’a varan artışlar kaydetti. Analistler, dünyanın en yoğun transit koridoru olan Basra Körfezi’nde savaş kaynaklı aksaklıkların etkisinin devam etmesi nedeniyle mevcut yüksek seviyelerin yaz boyunca ve sonbahara kadar sürmesinin beklendiğini belirtti.

Fiyatlar yüzde 70 yükseldi

Alton'un analiz şirketinin Cirium ve online seyahat acentelerinden elde ettiği verilere göre, Haziran ayı seyahatleri için Asya-Pasifik ile Avrupa arasındaki yedi popüler güzergahtaki bilet fiyatları, bir yıl öncesine göre ortalama yüzde 70 daha yüksek.

BloombergHT'de yer alan habere göre, analistlere göre durumun düzeleceğine dair bir işaret yok. Fiyatların, ekim ayına kadar geçen yılın seviyelerinin yaklaşık yüzde 30 üzerinde kalması bekleniyor.

Bu fiyat baskısı, ters yönde de aynı derecede görülüyor. Avrupa’dan Asya’ya uçuş ücretleri keskin bir artış gösterdi. Haziran fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79’a varan bir artış kaydetti ve bazı uzun mesafeli güzergahların ücreti artık bir yıl öncesine göre neredeyse üç katına çıktı.

Talep şimdiden azaldı

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan bu bozukluk, yaklaşık 70 bin uçuşun iptal edilmesine yol açtı ve küresel havacılık ağlarının kırılganlığını ortaya çıkardı. Hava sahasının kapatılması, Körfez bölgesindeki aktarma merkezlerinde kapasite azalması ve artan yakıt maliyetleri bir araya gelerek bilet fiyatlarını yukarı çekti.

Seyahat konusundaki belirsizlik ve artan bilet fiyatları nedeniyle talep şimdiden azalmaya başladı. Cirium'a göre, Avrupa'dan ABD'ye yaz rezervasyonları bir önceki yıla göre yüzde 15 azalırken, ters yöndeki trafik yüzde 11 düştü. Orta Doğu üzerinden bağlanan rotalar da dahil, Asya'dan Avrupa'ya rezervasyonlar da yüzde 4,4 oranında geriledi.

Uçuş fiyatlarında baskı sürecek

Alton'un CEO'su Bryan Terry, çatışma yakında sona erse bile uçuş fiyatlarındaki baskı devam edeceğini söyledi.

Bağımsız seyahat analisti Hanming Li, "Şu anda durum çok belirsiz ve seyahat alanında büyük bir kaos var. Yolcular, uçuşların iptal edildiğini, ertelendiğini ve aksadığını görürlerse, seyahat edip etmemeyi ve nasıl seyahat edeceklerini dikkatlice düşüneceklerdir" dedi.