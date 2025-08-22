Havran inciri, Aydın’a rakip çıktı

Balıkesir’in mandalina ve inciri ile tanınmış olan Havran ilçesinde incir hasadı başlarken, kurutulan incirler iç piyasanın yanı sıra yurtdışına ihraç ediliyor.

"Havran bölgesinde de yaklaşık yılda 2 bin ton incir üretmekteyiz"

Edremit -Balıkesir karayolunun kenarında incir kurutma işlemi yapan üretici Ali Dalmaz, rekoltenin de kalitenin de yüksek olduğunu söyledi. İncir -kurutma işinde daha çok kadınlar çalışıyor. Havran inciri, iç piyasanın yanı sıra, Çin, İngiltere, Rusya ve İspanya gibi ülkelere de ihraç ediliyor. Rekoltenin iyi olduğunu kaydeden üretici Ali Dalmaz, " Havran da bu sene incir hasadı başlamıştır. Kalitemiz düzgündür. Aydın da daha çok incir olduğunu biliyoruz Ama, bizim Havran bölgesinde de yaklaşık yılda 2 bin ton incir üretmekteyiz. Bunları biz daha iyi bir şekilde natürel şekilde hazırlayıp halkımıza iç pazara da dış pazara da sunmaya çalışıyoruz. Özellikle, bu sene incir hasadımız çok güzel. İçleri dolgundur. Kalite olarak öndeyiz. Hatta Aydın’dan daha öndeyiz bu sene. Yani verimimiz çok güzel. İncir olarak Aydın’dan üste geçmek istiyoruz. Hatta Aydın’a rakip olmak istiyoruz. Halkımız olarak birlik ve beraberlik ile kooperatif ile daha ileri taşımak istiyoruz" dedi.