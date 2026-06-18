Hayat Bağım Projesi’nde 10 bin aile hedeflendi

BARIŞ SEDEF

Hayat Kimya Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Aysel Aydın, projeye 7 yıl önce başladıklarına dikkat çekerek, “Geçen süre zarfında 31 il, 40 hastanede 195 bin ebeveyne, 5 bin 500 sağlık çalışanına ulaştık ve 4 bin 700 eğitim verdik” dedi.

Yeni dönemde projenin ilk yılında Ağrı, Ankara, Aydın, Bursa, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Mersin, Samsun ve Şanlıurfa’yı pilot bölge olarak belirlediklerini ifade eden Aydın, “Bu illerimizde her bir şehir için ilk etapta bin olmak üzere toplamda 10 bin aileye ulaşarak, 0-3 yaş arası ebeveynlere yönelik çocuk gelişiminde eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Bebeklik çağında güvenli bağlanma ve hızlı öğrenme

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Bayhan, anne ve bebek arasında güvenli bağlanmanın önemine dikkat çekerek projenin odak noktasında bu konunun yer aldığını kaydetti.

Bebek Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, duygusal ve psikolojik gelişimin en hassas döneminin bebeklik çağı olduğunun altını çizerek, “En hızlı öğrenme bu dönemde gerçekleşiyor. Bu dönemde duyarlılık içerisinde hareket edilmesi topluma faydalı bireylerin yetişmesini sağlayan en önemli unsurlar arasında yer alıyor” dedi.

"Ailenin korunması ve güçlendirilmesi önemli"

Yürüttükleri projeler hakkında bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Tuncay Cevheroğlu, ailenin korunması ve güçlendirilmesi çalışmalarının önemine dikkat çekerek, Molfix Hayat Bağım, Hayata Güvenle Bağlanıyorum projesinin de bu kapsamda önemli değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.