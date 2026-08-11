Hayat Finans’ın aktifleri ilk yarıyılda yüzde 58 büyüdü

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Hayat Finans, yılın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Banka, yılın ilk yarısında bilanço büyümesini ve karlılığını sürdürdü. Söz konusu dönemde bankanın toplam kredileri 2025 sonuna göre yüzde 64 büyümeyle 22,6 milyar liraya, toplanan fonları ise yüzde 50 artışla 28,2 milyar liraya ulaştı.

Hayat Finans'ın yılın ilk yarısındaki net karı 90 milyon lira olurken, öz kaynakları aynı dönemde yüzde 52 artışla 6 milyar liraya çıktı.

Kaynak çeşitliliğini artırma stratejisi doğrultusunda sermaye piyasalarını da etkin biçimde kullanan banka, yılbaşından ikinci çeyrek sonuna kadar toplam 4,5 milyar lira tutarında sukuk ihracı gerçekleştirdi.

Hayat Finans, söz konusu ihraçlarla bilanço yapısını ve finansman kapasitesini güçlendirdi.

Doğuştan dijital banka modelini erişilebilir, hızlı ve kullanıcı odaklı finansal çözümler geliştirmek için kullanan banka, bireysel bankacılıkta kullanıcı deneyimini, tüzel bankacılıkta ise KOBİ'lerin ve işletmelerin nakit akışını, ticaret döngüsünü ve büyüme kapasitesini desteklemeyi sürdürüyor.