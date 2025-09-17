Hayvancılıkla uğraşan çiftin iPhone 17 ve inek fiyatı karşılaştırması viral oldu!

Teknoloji devi Apple’ın yeni iPhone 17 serisini Türkiye’de tanıttı. Türkiye geçmiş yıllarda olduğu gibi vergilerle birlikte dünyanın en pahalı ülkesi oldu.

iPhone 17 Türkiye’deki satış fiyatı sık sık eleştirilere neden olurken sosyal medyada paylaşılan içerikler ve eleştiriler de dikkat çekiyor.

iPhone 17 ve inek fiyatı karşılaştırması viral oldu!

Hayvancılıkla uğraşan bir çiftin sosyal medyada iPhone 17 ve inek fiyatı karşılaştırması gündem oldu. Çift, “130 bin liraya iPhone 17 Pro Max almak mı, yoksa gebe bir inek almak mı daha mantıklı?” sorusunu hesaplayarak yanıt verdi.

İşte o video…

En pahalı yine Türk tüketici kullanacak

Türkiye’de 19 Eylül’de satışa sunulacak yeni iPhone’u yine en pahalı yine Türk tüketici kullanacak. Türkiye’de cep telefonu almak isteyen bir vatandaş, yüzde 1 Kültür Bakanlığı, yüzde 12 TRT bandolü, yüzde 50 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), yüzde 20 Katma Değer Vergisi (KDV) ödemek zorunda. Bu kesinler toplandığında ise telefonun iki katından fazla bir vergi ödemesi ortaya çıkıyor.

Son çıkan iPhone Pro Max 2 tb 168 bin 999 liradan satışa sunuluyor. Bu telefonun vergisiz fiyatı 82 bin 998 lira olurken, toplam vergisi ise 86 bin lirayı buluyor.

Bu modelin en hesaplısı olan ve vergisiz fiyatını hesaplandı. Buna göre 53 bin 40 lira olan iPhone 17 256 gb için vatandaş, 54 bin 958 lira vergi verip, telefona 107 bin 999 liraya satın alacak.

Vergisi fiyatını geçiyor

Yeni piyasaya çıkan ve iPhone’nun en ucuz modeli olan iPhone 17’nin satış fiyatı ise 77 bin 999 lira. Bu modelin vergisiz fiyatı 38 bin 306 lira olurken, yüzde 1 kültür bakanlığı, yüzde 12 TRT bandrolü, yüzde 50 ÖTV ve yüzde 20 KDV ile toplam 39 bin 692 lira vergisi bulunuyor.