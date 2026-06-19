Hazine 10 yıldan uzun vadeli ihraca çıkabilir

ŞEBNEM TURHAN

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yıl 4 ihraçla uluslararası piyasalardan 7.9 milyar dolar borçlandı. ABD ve İran'ın savaşı sonlandıracak ön anlaşmayı imzalamasının ardından TL varlıkların güçlenmesi Hazine’nin yeniden bir ihaleye çıkma ihtimalini arttırdı. Türkiye’nin 5 yıllık iflas risk primi CDS 217 puana kadar gerilerken dün hafif yükseldi, gösterge tahvil faizleri düştü, ABD 10 yıl vadeli tahvil ile Türkiye 10 yıl vadeli tahvil arasındaki fark ocak ayı seviyelerine indi.

28 Şubat’ta başlayan savaş TL varlıklara olumsuz etki yaptı. Mart sonunda 311 baz puanın üzerine gelen CDS 236 baz puana gerilediğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı yılın üçüncü yurtdışı tahvil ihracına çıktı ve dolar cinsi 5 yıl vadeli 2 milyar dolar borçlandı. Yatırımcıya getirisi yüzde 6,4 olan ihracın spreadi UST+250,3 baz puan olarak belirlendi. Ocakta dolar cinsi 7 yıl ve 12 yıl vadeli 3.5 milyar dolar borçlanan Hazine, şubatta ise Euro cinsi 8 yıl vadeli 2 milyar dolar tahvil ihracını tamamladı. Böylece 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağlanan toplam finansman tutarı yaklaşık 7.9 milyar dolara ulaştı. Yılbaşında Hazine bu yıl 11 milyar dolar borçlanma hedefi açıkladı, 3.1 milyar dolar daha borçlanma kaldı.

CDS’te savaş dönemine göre gerileme

CDS'in marttaki zirve seviyesinden neredeyse 100 baz puan kadar gerilemesi piyasayı hareketlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dış borç ödeme takvimine göre haziranda 2 milyar 673 milyon doları ana para 172 milyon doları faiz olmak üzere 2 milyar 845 milyon dolarlık ödemesi bulunuyor. Bu yılın en yüklü itfası olarak ise ekimdeki 3 milyar 566 milyon dolar öne çıkıyor. Piyasa uzmanları hem CDS'teki gerilemenin yanı sıra gösterge tahvil faizlerindeki savaş dönemine göre düşüşü Hazine için şartları daha olumlu hale getirdiğini belirtti.

Türkiye’nin 10 yıl vadeli gösterge tahvil faizi savaş döneminde yönünü yukarıya çevirirken mayıs ortasındaki yüzde 36,41 seviyesinden dün itibariyle yüzde 33,26'ya indi. Yine 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi de yüzde 44,65'e kadar çıkarken savaşta dün yüzde 41,37'yi gördü. 5 yıl vadeli gösterge tahvil faizi de yüzde 40,58'den yüzde 37,39'a indi. ABD 10 yıl vadeli gösterge tahvil faizi ile Türkiye’nin 10 yıl vadeli gösterge tahvil faizi farkı da böylece ocak ayı seviyelerine geriledi. Bu durum da Hazine’nin yeni bir ihracı çıkmasını avantajlı hale getiren göstergelerden biri.

İç borçlanmadan da aktarılacak

Öte yandan Hazine’nin açıkladığı borç geri ödeme projeksiyonlarına göre Ocak 2026 ile Aralık 2026 arasında öngörülen dış borç geri ödemesi yaklaşık 20.4 milyar dolar seviyesinde. Hazine’nin hedefi ise 11 milyar dolarda. Yılın ikinci yarısında ise 10 milyar 767 milyon dolarlık bir itfası kaldı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın. Dış borçlanmada kalan 3.1 milyar doları geçen bu itfa için iç borçlanmanın bir bölümünün dış borç geri ödemelerine aktarılmasının gerekeceğini vurguladı.

Hazine’nin üç aylık projeksiyonuna göre ihaleleri tamamlanan haziran ayı dahil temmuz ve ağustosta 1.85 trilyon lira iç borçlanma hedefliyor. İç borç ödemeleri ise bu üç ayda 1.77 trilyon lira seviyesinde. En yüklü iç borç itfası ise 616.3 milyar lira ile temmuz ayında gerçekleştirilecek.

Bu yılın başında 7 yıl ve 12 yıl vadeli olarak çıkılan uluslararası tahvil ihracını örnek gösteren uzmanlar Hazine’nin bu olumlu havada 10 yıldan uzun vadeli bir ihraca çıkma olasılığını çok güçlü buluyor. Öte yandan bu yılki 4 ihracın hiçbiri sukuk olarak gerçekleştirilmedi. Uzmanların verdiği bilgiye göre Hazine önce uluslararası piyasalarda bir sukuk ihracına da çıkabilir.