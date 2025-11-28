  1. Ekonomim
  3. Hazine 1,250 trilyon liralık iç borçlanmaya gidecek
Hazine 1,250 trilyon liralık iç borçlanmaya gidecek

Hazine, Aralık 2025-Şubat 2026 döneminde 1 trilyon 336,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 1 trilyon 249,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, aralıkta 124,2 milyar lira, Ocak 2026'da 542,6 milyar lira ve Şubat 2026'da 583 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, aralıkta 109,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 124,2 milyar liralık, ocakta 606,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 542,6 milyar liralık, şubatta 620,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 583 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Aralıktaki iç borçlanmanın 79,2 milyar lirasının piyasadan, 15 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 30 milyar lirasının kamuya satışlardan, ocaktaki iç borçlanmanın 467,6 milyar lirasının piyasadan, 20 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 55 milyar lirasının kamuya satışlardan, şubattaki iç borçlanmanın da 519 milyar lirasının piyasadan, 20 milyar lirasının doğrudan satışlardan ve 44 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 15 tahvil ihalesi düzenlenecek, 3 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 3 hazine bonosu ihraç edilecek.

Aralıkta 124,2 milyar lira, ocakta 739,3 milyar lira ve şubatta 740,5 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 267,3 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

