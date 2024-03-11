Hazine 12,8 milyar TL borçlandı

Hazine, 13 ay (392 gün) vadeli kuponsuz tahvil ve 4 yıl (1.407 gün) vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Toplam 4 milyar 513 milyon TL teklifin geldiği kuponsuz tahvil ihalesinde net satış 388,4 milyon TL, satışların nominal tutarı 594 milyon TL oldu.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 47,36, ortalama yüzde 48,35, en yüksek yüzde 48,62 olarak gerçekleşti. Basit faiz ortalama yüzde 49,14 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 65.266 TL, ortalama 65.394 TL fiyat oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 13 Mart 2024 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödeme tarihi 9 Nisan 2025.

TLREF'e Endeksli İhale

TLREF'e endeksli ihalede net satış 6 milyar 633,7 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 6 milyar 310 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye katılanlar 19 milyar 44 milyon TL teklif verdiler.

İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük yüzde 10,61, ortalama faiz yüzde 10,68, en yüksek yüzde 10,74 olarak belirlendi.

Tahvilin minimum fiyatı 104.723 TL, ortalama fiyatı 105.130 TL seviyesinde oluştu.

Yeniden ihraç edilecek 3 ayda bir kupon ödemeli tahvilin valörü 13 Mart 2024 Çarşamba olurken, geri ödeme tarihi 19 Ocak 2028.