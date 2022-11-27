Hazine: 13,5 ton altın toplandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yastık altındaki fiziki altınları ekonomiye kazandırmak için 1 Mart 2022 itibarıyla başlattığımız Altın Tasarruf Ekosistemi’ne vatandaşlarımızın ilgisi artarak devam ediyor.

Bu kapsamda, 23 Kasım 2022 tarihine kadar toplam 13 ton 513 kilogram altın toplanmıştır."