Hazine: 13,5 ton altın toplandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Mart 2022'de başlatılan altın tasarruf sistemiyle bu güne kadar 13 ton 513 kilogram altın toplandığını bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yastık altındaki fiziki altınları ekonomiye kazandırmak için 1 Mart 2022 itibarıyla başlattığımız Altın Tasarruf Ekosistemi’ne vatandaşlarımızın ilgisi artarak devam ediyor.
Bu kapsamda, 23 Kasım 2022 tarihine kadar toplam 13 ton 513 kilogram altın toplanmıştır."
Yastık altındaki fiziki altınları ekonomiye kazandırmak için 1 Mart 2022 itibarıyla başlattığımız Altın Tasarruf Ekosistemi’ne vatandaşlarımızın ilgisi artarak devam ediyor.— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) November 27, 2022
Bu kapsamda, 23 Kasım 2022 tarihine kadar toplam 13 ton 513 kilogram altın toplanmıştır. pic.twitter.com/dsX6I5vhSq