Hazine 14,16 milyar TL borçlandı

Hazine, 2 yıl (700 gün) vadeli sabit kuponlu ve 5 yıl (1.792 Gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 2 milyar 592,1 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 2 milyar 717,3 milyon TL oldu. İhaleye 10 milyar 733,3 milyon TL teklif geldi.

İhalede ortalama bileşik faiz yüzde 47,49 olurken, basit faiz ortalama yüzde 42,89 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 94.664 TL, ortalama 95.393 TL fiyat oluştu.

İhalede satılan 6 ayda bir kupon ödemeli kağıtlar 20 Mart 2024 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödeme tarihi 18 Şubat 2026.

TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesine 10,6 milyar TL teklif geldi

TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde 10 milyar 561 milyon TL teklif gelirken, net satış 4 milyar 320,1 milyon TL oldu. Satışların nominal tutarı 4 milyar 306 milyon TL olarak gerçekleşti.

İhalede reel basit faiz oranı ortalama yüzde 0,93 olurken, reel bileşik faiz oranı yüzde 0,94 olarak belirlendi.

İhalede minimum fiyat 99.027 TL, ortalama fiyat 100.328 TL seviyesinde oluştu.

Yeniden ihraç edilecek tahvilin valörü 20 Mart 2024 Çarşamba günü olarak belirlendi. 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödeme tarihi 14 Şubat 2029.