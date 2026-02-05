Hazine 15 yılın en düşük marjıyla borçlandı

ŞEBNEM TURHAN

Hazine ve Maliye Bakanlığı küresel talebi ve Türkiye’nin iflas risk primi CDS’indeki düşüşleri değerlendirerek bu yıl dış borçlanmaya hızlı başladı. Yılın ilk ayında 3.5 milyar dolar borçlanan Hazine dün de 8 yıl vadeli Euro cinsi tahvil ihraç etti. 2 milyar Euro borçlanan Hazine ihracında yatırımcıya getiri seviyesi ABD doları getiri eğrisinin ima ettiği rayiç değerin altında ve yaklaşık MS + 242 baz puan seviyesinde gerçekleşti ve bu seviye son 15 yıl içerisinde gerçekleştirilen Euro cinsi ihraçlar arasındaki en düşük spread olarak kaydedildi.

Yatırımcıya getirisi yüzde 5,2 oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı önceki gün 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde Euro cinsinden 8 yıl vadeli bir tahvil ihracı için Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale’e yetki verdi. Hazine açıklamasına göre söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve ihraç miktarı 2 milyar Euro olarak gerçekleşti. İhraç tutarı 10 Şubat 2026 tarihinde hesaplara girecek. 10 Mart 2034 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 5,150, getiri oranı yüzde 5,200 olarak belirlendi. Açıklamada “İlgili getiri seviyesi, ABD doları getiri eğrisinin ima ettiği rayiç değerin altında ve yaklaşık MS + 242 baz puan seviyesinde gerçekleşmiş olup; bu seviye son 15 yıl içerisinde gerçekleştirilen Euro cinsi ihraçlar arasındaki en düşük spread olarak kaydedilmiştir” denildi. Bu oran risksiz Amerikan tahvillerine göre ne kadar faiz ödenmesi gerektiğini gösteriyor ve 242, 2.42 yüzde puan daha faiz ödeneceği anlamına geliyor.

İhraca 3 katını aşan talep geldi

Açıklamaya göre bu ihraç ile birlikte, Euro cinsi getiri eğrisi mevcut en uzun vadesi olan Ağustos 2031’in ötesine taşınarak yaklaşık 2.5 yıl uzatıldı. İhraca yaklaşık 180 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 56’sı Birleşik Krallık, yüzde 24’ü diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 9’u ABD, yüzde 6’sı Orta Doğu, yüzde 4’ü Türkiye ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Bu tahvil ihracıyla birlikte 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağlanan toplam finansman tutarı yaklaşık 5.9 milyar dolara ulaştı ki bu yılın hedefi 11 milyar dolar seviyesinde. Yarısından fazlası ilk iki ayda tamamlanmış oldu.

Nisanda da yüklü ödeme bulunuyor

Uzmanların verdiği bilgiye göre şubat sonuna Hazine bir de sukuk ihracına çıkabilir. Hazine ocak ayında 3 milyar dolar üzerinde dış borç geri ödemesine karşılık 3.5 milyar dolarlık dış borçlanma gerçekleştirdi. Bu ay ise 16 Şubat’ta 1.5 milyar Euro’luk ödemesi var bu ayki toplam dış borç ödemesi ise 2 milyar 654 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Hazine’nin bu yılki diğer yüklü dış borç itfaları ise nisan, haziran, temmuz ve ağustos aylarında. Martta 800 milyon dolar, nisanda 2 milyar 137 milyon dolar, mayısta 781 milyon dolar, haziranda 2 milyar 844 milyon dolar, temmuzda 1 milyar 380 milyon dolar ve ağustosta 1 milyar 32 milyon dolarlık dış borç ödemesi gerçekleştirecek olan Hazine’nin 2026 yılında toplam ödemesi ise 12.9 milyar doları ana para, 7.2 milyar doları faiz olmak üzere 20.1 milyar dolar seviyesinde.

İç borcun bir kısmı dış borç ödemesine aktarılacak

Gedik Yatırım ekonomistlerinin hazırladığı analizde Aralık 2026 sonuna kadar açıkladığı borç geri ödeme projeksiyonlarına göre Ocak 2026 ile Aralık 2026 arasında yaklaşık 4.7 trilyon TL’ye yakın iç borç geri ödemesi olduğu belirtildi. Kısa vadeli borç finansmanı ve altına dayalı senetlere ilişkin ödemelerin öngörülerin üzerine çıkması nedeniyle bu tutarın aşılabileceğini düşünen ekonomistler bu dönemde öngörülen dış borç geri ödemesi ise 20 milyar doları aştığı bunun da iç borçlanmanın bir bölümünün dış borç geri ödemelerine aktarılmasının gerekeceğine işaret ettiğini vurguladı. Analize göre 2026 yılının tamamı için toplam iç borç servisinin 5.5–6 trilyon TL seviyelerine, faiz ödemelerinin de 2.5-2.6 trilyon TL’ye kadar çıkabileceğini öngörüldü. Hazine, 2026 yılı genelinde 5.3 trilyon TL’nin biraz üzerinde iç borçlanma planlarken, bu iç borç çevirme rasyosunun yüzde 106 olarak öngörüldüğünü gösteriyor. Bu oranda belli bir sapma (%110-112) ihtimali olabileceğini düşünmekle beraber, 2025 yılındaki yüzde 136’lık gerçekleşmeye göre önemli bir iyileşmeden bahsedilebiliyor.