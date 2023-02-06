Hazine, 1,8 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ihalede, 2 yıl (665 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 4,65 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 10,55 bileşik faiz yüzde 10,82 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 615 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 680 milyon lira, net satış 677 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 1 milyar lira teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 191 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 125 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece 1 milyar 802 milyon lira borçlandı.