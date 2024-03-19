Hazine 19,9 milyar TL borçlandı

Hazine, TL cinsinden 5 Yıl (1.694 gün) vadeli sabit kuponlu ihalesi gerçekleştirdi. İhalede 18 milyar 938 milyon 900 bin TL teklif gelirken, satışların nominal tutarı 7 milyar 904,9 milyon TL oldu.

Yeniden satışa çıkan tahvilin ortalama bileşik faizi %32,62 olurken basit faiz ise ortalama yüzde 30,32 olarak gerçekleşti.

Tahvilin minimum fiyatı 112.034 TL, ortalama fiyatı 112.344 TL seviyesinde oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 20 Mart 2024 Çarşamba günü ihraç edilecek. Tahvilin itfa tarihi 8 Kasım 2028.