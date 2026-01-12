Hazine 2 ihale ile 78,3 milyar lira borçlandı

Hazine, düzenlediği 2 yıl vadeli sabit kuponlu ve 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihaleleri ile 26,4 milyar TL net satış gerçekleştirdi. İhaleler öncesinde yapılan Rekabetçi Olmayan Teklif (ROT) satışı dahil bugünkü borçlanma miktarı 78,3 milyar TL düzeyine ulaştı.

2 yıl vadeli tahvil ihalesinde, yatırımcılardan gelen teklif tutarı 70,74 milyar TL'ye ulaşırken, net satış 25,75 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu ihalede basit faiz oranı yüzde 33,99 ve bileşik faiz oranı yüzde 36,87 olarak belirlendi.

5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde ise 7,11 milyar TL'lik teklife karşılık, 650,10 milyon TL net satış yapıldı; bu ihalede reel basit faiz yüzde 5,30 ve reel bileşik faiz yüzde 5,37 oldu. Hazine, söz konusu ihaleler öncesinde ise piyasadan 51,9 milyar TL tutarında ROT satışı gerçekleştirmişti.

Hazine, yarın da 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ve 10 yıl (3521 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.