Hazine 2 ihalede yaklaşık 32 milyar lira borçlandı

İlk ihalede, 10 ay (308 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosu yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz yüzde 46,45, bileşik faiz ise yüzde 47,96 oldu.

Nominal teklifin 15 milyar 800,2 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 490 milyon lira, net satış 3 milyar 941 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 274,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 4 yıl (1400 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 13 oldu.

Nominal teklifin 26 milyar 945,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 17 milyar 245,1 milyon lira, net satış 17 milyar 982,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 11 milyar 947 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 7 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece 2 ihalede 31 milyar 923,8 milyon lira borçlandı.