Hazine, 2 yıl vadeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek

Söz konusu kira sertifikasının valör tarihi 13 Ağustos 2025 olarak belirlenirken, vade süresi 2 yıl olacak.

Talepler 12 Ağustos’ta TCMB’ye iletilecek

Hazine’den yapılan açıklamada, kira sertifikası ihracının bankalara, kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan satış yöntemiyle yapılacağı bildirildi. Taleplerin, 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 14.00’e kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB), TCMB Ödeme Sistemleri İhale Sistemi (İhS) aracılığıyla iletilmesi gerektiği belirtildi.

Satış tutarları aynı gün bildirilecek

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi 12 Ağustos 2025 tarihinde İhS vasıtasıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından iletilecek.