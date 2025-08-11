  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Hazine, 2 yıl vadeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek
Takip Et

Hazine, 2 yıl vadeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi hedefleri doğrultusunda, Türk lirası cinsinden sabit kira ödemeli yeni bir kira sertifikası ihracı gerçekleştireceğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hazine, 2 yıl vadeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek
Takip Et

Söz konusu kira sertifikasının valör tarihi 13 Ağustos 2025 olarak belirlenirken, vade süresi 2 yıl olacak.

Talepler 12 Ağustos’ta TCMB’ye iletilecek
Hazine’den yapılan açıklamada, kira sertifikası ihracının bankalara, kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan satış yöntemiyle yapılacağı bildirildi. Taleplerin, 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 14.00’e kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB), TCMB Ödeme Sistemleri İhale Sistemi (İhS) aracılığıyla iletilmesi gerektiği belirtildi.

Satış tutarları aynı gün bildirilecek

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi 12 Ağustos 2025 tarihinde İhS vasıtasıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından iletilecek.

Ekonomi
Yıllık 30 bin ton üretim yapan Türkiye'nin kağıt devi konkordato ilan etti
Yıllık 30 bin ton üretim yapan Türkiye'nin kağıt devi konkordato ilan etti
Brezilya ABD'nin vergilerine karşı DTÖ'ye başvurdu
Brezilya ABD'nin vergilerine karşı DTÖ'ye başvurdu
Yapay zeka sektöründe 2 yılda 100 yeni unicorn doğdu
Yapay zeka sektöründe 2 yılda 100 yeni unicorn doğdu
Kültürel intihal: Adidas Meksika'dan özür diledi
Kültürel intihal: Adidas Meksika'dan özür diledi
Yumurtada arz-talep krizi: Duble 30 kuruş zamlandı, piliç 20 kuruş ucuzladı
Yumurtada arz-talep krizi: Duble 30 kuruş zamlandı, piliç 20 kuruş ucuzladı
Bakan Tunç açıkladı: Süresiz nafakaya yeni düzenleme sinyali
Bakan Tunç açıkladı: Süresiz nafakaya yeni düzenleme sinyali