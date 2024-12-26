  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Hazine 2025 için piyasa yapıcı bankaları belirledi
Takip Et

Hazine 2025 için piyasa yapıcı bankaları belirledi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılında Piyasa Yapıcı olarak faaliyet göstermesi uygun görülen bankaları belirledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hazine 2025 için piyasa yapıcı bankaları belirledi
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında 11 banka Piyasa Yapıcı olacak.

Açıklamada, Piyasa Yapıcılığı sisteminde yer alan veya sisteme yeni dahil olmak isteyen bankalar için Ocak - Aralık 2025 dönemine ilişkin olarak belirlenmiş olan kriterlerin 16 Aralık 2024 tarihli Basın Duyurusu ile kamuoyuna duyurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Piyasa Yapıcılığı uygulaması çerçevesinde bankalara sağlanan haklar, getirilen yükümlülükler ve genel esaslara ilişkin hususları düzenleyen “Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi”nin 11’inci ve 13’üncü maddeleri gereğince başvuruda bulunan bankalardan belirlenen kriterleri karşılayan ve Ocak - Aralık 2025 döneminde Piyasa Yapıcı olarak faaliyet göstermesi uygun görülen bankalar alfabetik sırayla aşağıda yer almaktadır." denildi.

Buna göre bankalar şu şekilde:

1- Akbank T.A.Ş.

2- Denizbank A.Ş.

3- HSBC Bank A.Ş.

4- QNB Bank A.Ş.

5- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

6- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

7- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

8- Türkiye Halk Bankası A.Ş.

9- Türkiye İş Bankası A.Ş.

10- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

11- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Beklentileri Mahfi Eğilmez yorumladı: Enflasyon direncini kıramazsınızBeklentileri Mahfi Eğilmez yorumladı: Enflasyon direncini kıramazsınızEkonomi
Ekonomi
Merkez Bankası'nın 'sürpriz' faiz indirimini ekonomistler nasıl yorumladı?
Merkez Bankası'nın 'sürpriz' faiz indirimini ekonomistler nasıl yorumladı?
KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürüyor
KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürüyor
Son dakika… Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: 22 ay sonra ilk
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: 22 ay sonra ilk
Gemlik Belediyesi, zeytin üreticisine 3 milyon liralık destek verdi
Gemlik Belediyesi, zeytin üreticisine 3 milyon liralık destek verdi
GSS prim borçları siliniyor! 2.2 milyar liralık alacağın tamamından vazgeçiliyor
GSS prim borçları siliniyor! 2.2 milyar liralık alacağın tamamından vazgeçiliyor
Asgari ücret artışı sonrası fahiş fiyat ve etiket denetimi! Bakanlık 81 ilde düğmeye bastı
Asgari ücret artışı sonrası bakanlık 81 ilde düğmeye bastı