Hazine 2,6 milyar dolarlık DİBS ve kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 22 Ağustos 2025 itfa tarihli ABD doları cinsi devlet tahvili ile kira sertifikası ihracına toplam 2 milyar 565 milyon 781 bin dolarlık teklif geldi.

Söz konusu tekliflerin tamamı karşılanarak 2 milyar 401 milyon 730 bin dolar tutarında ABD doları cinsi devlet tahvili ve 164 milyon 51 bin dolar tutarında ABD doları cinsi kira sertifikası ihraç edildi.

DİBS ve kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.