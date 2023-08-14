Hazine 2,61 milyar TL satış yaptı

Hazine'nin TL cinsinden 7 Yıl (2.485 gün) vadeli değişken faizli tahvil ihalesinde net 1 milyar 509 milyon TL satış gerçekleştirildi. İhale öncesi yapılan 1,1 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 2 milyar 609 milyon TL'ye ulaştı.

Değişken faizli tahvil ihalesinde satışların nominal tutarı 1,77 milyar TL oldu. İhaleye 2 milyar 924 milyon TL nominal teklif geldi.

İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük yüzde 8,77, ortalama yüzde 9,01, en yüksek yüzde 9,15 oldu.

İhalede minimum 84.262 TL, ortalama 85.256 TL fiyat oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 18 Ağustos 2023 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 5 Haziran 2030'da olacak.