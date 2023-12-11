Hazine, 28,1 milyar TL borçlandı

Hazine, 5 yıl (1.792 gün) vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl (2.366 gün) değişken faizli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Toplam 30 milyar 887,6 milyon TL teklifin geldiği sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 10 milyar 186,5 milyon TL, satışların nominal tutarı 9 milyar 370,6 milyon TL oldu.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 29,75, ortalama yüzde 30,60, en yüksek yüzde 30,88 olarak gerçekleşti. Basit faiz ortalama yüzde 28,56 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 108.042 TL, ortalama 108.707 TL fiyat oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 13 Aralık 2023 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen 6 ayda kupon ödemeli tahvilin itfa tarihi 8 Kasım 2028.

Değişken Faizli Tahvil ihalesinde net satış 3,42 milyar TL

Değişken faizli tahvil ihalesinde net satış 3 milyar 423,1 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 3,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

İşlemciler tahvil ihalesinde 26 milyar 142,5 milyon TL nominal teklif sundu.

İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük yüzde 20,04, ortalama yüzde 20,62, en yüksek yüzde 20,82 seviyesinde oluştu.

Tahvilin minimum fiyatı 89.286 TL, ortalama fiyatı 90.092 TL olarak gerçekleşti.



Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 13 Aralık 2023 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin itfa tarihi 5 Haziran 2030.