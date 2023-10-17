Hazine 28,9 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti
Hazine, 28,9 milyar TL tutarında sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28.927.230.000,00 TL tutarında 18 Ekim 2023 valörlü, 11 Ekim 2028 itfa tarihli ve TRD111028T19 ISIN kodlu sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Açıklamada, "Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 17 Ekim 2023 Salı günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir." denildi.