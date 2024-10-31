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Hazine, 3 aylık borçlanma stratejisini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım 2024-Ocak 2025 döneminde 404,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 630,4 milyar lira iç borçlanma planladığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Hazine, 3 aylık borçlanma stratejisini açıkladı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre Hazine, Kasım 2024-Ocak 2025 döneminde, 404,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 630,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Kasımda 225,2 milyar lira, aralıkta 125 milyar lira ve ocakta 280,2 milyar lira iç borçlanma

Bakanlığın gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, kasımda 119,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 225,2 milyar liralık, aralıkta 67,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 125 milyar liralık ve ocakta 217,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 280,2 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Kasımdaki iç borçlanmanın 155,6 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 47,6 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 22 milyar lirasının kamuya satışlardan, aralıkta yapılacak iç borçlanmanın 107 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 13 milyar lirasının kamuya satışlardan ve ocakta yapılacak iç borçlanmanın 264 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 7,7 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 8,6 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

20 tahvil ihalesi düzenlenecek

Bu dönemde 20 tahvil ihalesi düzenlenecek, 4 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 2 hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.

Kasımda 272,6 milyar lira, aralıkta 79,1 milyar lira ve ocakta 262,2 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 209,1 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

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