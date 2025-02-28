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Hazine, 3 aylık borçlanma stratejisini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart-mayıs döneminde 566,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 713,9 milyar liralık borçlanma yapmayı planladığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Hazine, 3 aylık borçlanma stratejisini açıkladı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 566,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 713,9 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

Bakanlığın gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, martta 124,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 201,2 milyar liralık, nisanda 293,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 337,8 milyar liralık, mayısta 148,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 174,9 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Mart ayında iç borçlanmanın 183,2 milyar lirasının piyasadan, 18 milyar lirasının kamuya satışlardan, nisanda 271,7 milyar lirasının piyasadan, 9,3 milyarı doğrudan satışlardan 56,8 milyar lirasının kamuya satışlardan, mayısta yapılacak iç borçlanmanın da 170,2 milyar lirasının piyasadan, 4,7 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 14 tahvil ihalesi düzenlenecek, 1 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 1 hazine bonosu ihraç edilecek.

Martta 274 milyar lira, nisanda 318 milyar lira, mayısta 177,5 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 202,8 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

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