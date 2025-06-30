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Hazine, 3 aylık borçlanma stratejisini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz-Eylül döneminde toplam 1 trilyon 74,3 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

Haber Merkezi
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Hazine, 3 aylık borçlanma stratejisini açıkladı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 906,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 74,3 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz'da 376,4 milyar lira, Ağustos'ta 399,5 milyar lira ve Eylül'de 298,4 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, Temmuz'da 316,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 376,4 milyar liralık, Ağustos'ta 338,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 399,5 milyar liralık, Eylül'de 250,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 298,4 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Temmuz'daki iç borçlanmanın 167,9 milyar lirasının piyasadan, 180,5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 28 milyar lirasının kamuya satışlardan, Ağustos'taki iç borçlanmanın 364,5 milyar lirasının piyasadan, 15 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 20 milyar lirasının kamuya satışlardan, Eylül'deki iç borçlanmanın da 262,4 milyar lirasının piyasadan, 16 milyar lirasının doğrudan satışlardan ve 20 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 18 tahvil ihalesi düzenlenecek, 4 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 3 hazine bonosu ihraç edilecek.

Temmuz'da 373,3 milyar lira, Ağustos'ta 362,8 milyar lira ve Eylül'de 285,2 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 115,4 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

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