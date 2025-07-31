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Hazine, 3 aylık borçlanma stratejisini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos-ekim döneminde 859 milyar liralık iç borç ödemesine karşılık, 1 trilyon 124,5 milyar lira iç borçlanma gerçekleştirecek.

Haber Merkezi
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Hazine, 3 aylık borçlanma stratejisini açıkladı
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Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 859 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 124,5 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

Bakanlığın gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, ağustosta 339,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 440,8 milyar liralık, eylülde 256,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 333 milyar liralık, ekimde 263,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 350,7 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Ağustostaki iç borçlanmanın 210,8 milyar lirasının piyasadan, 190 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 40 milyar lirasının kamuya satışlardan, eylüldeki iç borçlanmanın 297 milyar lirasının piyasadan, 16 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 20 milyar lirasının kamuya satışlardan, ekimdeki iç borçlanmanın da 310,7 milyar lirasının piyasadan, 12 milyar lirasının doğrudan satışlardan ve 28 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 15 tahvil ihalesi düzenlenecek, 4 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 2 hazine bonosu ihraç edilecek.

Ağustosta 363,2 milyar lira, eylülde 290,5 milyar lira ve ekimde 373,3 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 168,1 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

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