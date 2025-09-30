Hazine, 3 aylık borçlanma stratejisini açıkladı

  1. Ekonomim
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim-aralık döneminde 466,8 milyar liralık iç borç ödemesine karşılık 538,5 milyar lira iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 466,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 538,5 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekimde 290,1 milyar lira, Kasım'da 117,6 milyar lira ve aralıkta 130,8 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

 Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, Ekim'de 263,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 290,1 milyar liralık, Kasım'da 95 milyar liralık iç borç servisine karşılık 117,6 milyar liralık, Aralık'ta 108,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 130,8 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Ekim'deki iç borçlanmanın 210,1 milyar lirasının piyasadan, 35 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 45 milyar lirasının kamuya satışlardan, Kasım'daki iç borçlanmanın 87,6 milyar lirasının piyasadan, 10 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 20 milyar lirasının kamuya satışlardan, Aralık'taki iç borçlanmanın da 108,8 milyar lirasının piyasadan, 10 milyar lirasının doğrudan satışlardan ve 12 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 11 tahvil ihalesi düzenlenecek, 3 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 2 hazine bonosu ihraç edilecek.

Ekim'de 373,2 milyar lira, kasımda 229,9 milyar lira ve aralıkta 122,7 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 258,9 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

