Hazine, 3 aylık borçlanma stratejisini açıkladı

Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 784,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 848,4 liralık iç borçlanma yapacak

Kasım'da 95 milyar liralık iç borç servisine karşılık 128,3 milyar liralık, aralıkta 108,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 136,1 milyar liralık, Ocak 2026'da 581,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 584 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Kasım'daki iç borçlanmanın 48,3 milyar lirasının piyasadan, 60 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 20 milyar lirasının kamuya satışlardan, aralıktaki iç borçlanmanın 114,1 milyar lirasının piyasadan, 10 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 12 milyar lirasının kamuya satışlardan, ocaktaki iç borçlanmanın da 504 milyar lirasının piyasadan, 25 milyar lirasının doğrudan satışlardan ve 55 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 13 tahvil ihalesi düzenlenecek, 4 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 2 hazine bonosu ihraç edilecek.

Kasım'da 232,6 milyar lira, aralıkta 123,1 milyar lira ve Ocak 2026'da 715,1 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 285,8 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.