Hazine, 3 aylık borçlanma stratejisini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, Şubat-Mart ve Nisan aylarında 1 trilyon 539,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 280,7 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

Şubat ayında toplam 656,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 525,3 milyar TL’lik iç

borçlanma planlıyor.

Mart ayında toplam 389,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 311,8 milyar TL’lik iç

borçlanmaya gidecek Hazine, Nisan ayında da toplam 492,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 443,6 milyar TL’lik iç borçlanma planlayor.