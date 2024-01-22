Hazine 30,9 milyar TL borçlandı

Hazine, TL cinsinden 5 Yıl (1.750 gün) vadeli sabit kuponlu ihalesi gerçekleştirdi. Nominal 33 milyar 597,1 milyon TL teklifin geldiği ihalede satışların nominal tutarı 16 milyar 926 milyon TL oldu.

Yeniden satışa çıkan tahvilin bileşik faizi en düşük yüzde 30,44, ortalama yüzde 30,75, en yüksek yüzde 30,98 seviyesinde oluştu. Basit faiz ise ortalama yüzde 28,70 olarak gerçekleşti.

Tahvilin minimum fiyatı 111.227 TL, ortalama fiyatı 111.752 TL seviyesinde oluştu.

İtfa tarihi 8 Kasım 2028 olan tahvil, 24 Ocak 2024 Çarşamba günü ihraç edilecek.