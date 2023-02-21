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Hazine 3.1 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği ihalede 3 milyar 71 milyon lira borçlanmaya gitti.

Haber Merkezi
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İSTANBUL EKONOMİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesinde net 1 milyar 821 milyon TL satış yapıldı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 1 milyar 250 milyon TL net rekabetçi olmayan tekliflere satışlarla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugünkü toplam satış tutarı 3 milyar 71 milyon TL 'ye ulaştı.

İhalede; nominal teklif 1 milyar 85 milyon, nominal satış 1 milyar 821 milyon TL ortalama minimum fiyat 165.294 TL, ortalama fiyat 167.834 TL, basit reel faiz – yüzde 5, reel bileşik faiz – yüzde 4,94 oldu. TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihalesi öncesinde kamuya satış yapılmazken, piyasa yapıcılarına 1 milyar 250 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 16 milyar 140 milyon TL oldu.