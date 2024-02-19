Hazine 32 milyar TL borçlandı

Hazine, TL cinsinden 2 Yıl (728 gün) vadeli ve TL cinsinden 5 yıl (1.722 gün) vadeli iki sabit kuponlu tahvil için ihale gerçekleştirdi.

Hazine, 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net 6 milyar 804,5 milyon TL satış yaptı. Nominal 15 milyar 246,0 milyon TL teklifin geldiği ihalede satışların nominal tutarı 6 milyar 976 milyon TL oldu.

İlk kez satışa çıkan tahvilin bileşik faizi en düşük yüzde 40,23, ortalama faizi yüzde 42,66, en yüksek faizi yüzde 43,48 seviyesinde oluştu. Basit faiz ise ortalama yüzde 38,88 olarak gerçekleşti.

Tahvilin minimum fiyatı 96.665 TL, ortalama fiyatı 97.542 TL seviyesinde oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 21 Şubat 2024 Çarşamba günü ihraç edilecek. Tahvilin itfa tarihi 18 Şubat 2026.

5 yıllık ihalede ortalama faiz yüzde 29,49

Hazine'nin, 5 Yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesine 21 milyar 490,1 milyon TL teklif gelirken net satış 13 milyar 247,1 milyon TL oldu. İhalede satışların nominal tutarı 11 milyar 318,1 milyon TL olarak gerçekleşti.

Tahvilde bileşik faiz en düşük yüzde 29,15, ortalama faiz yüzde 29,49, en yüksek faiz yüzde 29,76 olarak belirlendi. Basit faiz ise ortalama yüzde 27,59 olarak gerçekleşti.

Tahvilin minimum fiyatı 116.400 TL, ortalama fiyatı 117.043 TL seviyesinde oluştu.

Tahvil ihalesinde yeniden satılan kağıtlar 21 Şubat 2024 Çarşamba günü ihraç edilecek. Tahvilin itfa tarihi 8 Kasım 2028.