Hazine 34,8 milyar lira borçlandı

İlk ihalede, 2 yıl (665 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz yüzde 39,08, bileşik faiz yüzde 42,89 oldu.

Nominal teklifin 22 milyar 923 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 15 milyar 916 milyon lira, net satış 16 milyar 250,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 5 milyar 20 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 7 milyar 377,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 7 yıl (2373 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 24,14 oldu.

Nominal teklifin 8 milyar 582 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 810 milyon lira, net satış 5 milyar 11,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 6 milyar 527 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece toplam 34 milyar 781,2 milyon lira borçlandı.