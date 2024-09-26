Hazine 3,5 milyar dolar borçlandı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) büyük ölçekli faiz indirimiyle düşen borçlanma maliyetlerinden faydalanmak isteyen Hazine, 3,5 milyar dolarlık Eurobond ihraç etti.

Bloomberg'e konuşan konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre; ihraçta 10 yıl vadeli Eurobond'un nihai getirisi yüzde 6,75 olurken, fiyat 98,185 seviyesinde belirlendi.

İhraçta ilk getiri beklentisi, yüzde 7,125 civarında öngörülmüş, daha sonra bu beklenti yüzde 6,8-yüzde 6,85 bandına revize edilmişti.

Hazine 10 yıl vadeli Eurobond ihraç edileceğini açıklamıştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu hafta yaptığı açıklamada, 10 yıl vadeli eurobond ihraç edileceğini açıklamış, ayrıca tedavüldeki 2024-2026 arası vadedeki altı adet dolar cinsi tahvilin yeni ihraç edilen tahvil ile değiştirileceğini duyurmuştu.

Hazine bu yükümlülük yönetimi işlemiyle borç stokunu daha uzun vadeye yaymayı ve refinansman riskini azaltmayı hedefledi.