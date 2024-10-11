Hazine 4 ihale düzenleyecek, 1 kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni haftada 4 tahvil ihalesi düzenleyecek, 1 kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı gelecek hafta iç borç ihracında ihale ve kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 14 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek ihalede, 2 yıl (665 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 7 yıl (2373 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Bakanlık, 15 Ekim Salı günü ise 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
Aynı gün, 3 yıl (1036 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ve 5 yıl (1792 gün) 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihracı gerçekleştirilecek.