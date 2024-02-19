  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Hazine 4 ihale düzenleyecek
Takip Et

Hazine 4 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ile 2 kira sertifikası satış ihalesi gerçekleştirecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hazine 4 ihale düzenleyecek
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.

Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.

Üçüncü ihalede 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Dördüncü ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı olacak.

BoFA Türk bankalarının hedef fiyatını revize ettiBoFA Türk bankalarının hedef fiyatını revize ettiBorsa Haberleri