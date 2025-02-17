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Hazine 40,4 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvili ihalesinde, 40 milyar 438,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Haber Merkezi
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Hazine 40,4 milyar lira borçlandı
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İhalede, 4 yıl (1029 gün) vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 12,51 oldu.

Nominal teklifin 75 milyar 514,3 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 20 milyar 501,3 milyon lira, net satış 22 milyar 438,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 30 milyar 401 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 15 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece devlet ihalesiyle 40 milyar 438,3 milyon lira borçlandı.

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