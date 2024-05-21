Hazine 46,3 milyar lira borçlandı

İlk ihalede, 4 yıl (1631 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15,54 kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 29,76, bileşik faiz yüzde 31,97 oldu.

Nominal teklifin 49 milyar 625,2 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 18 milyar 233,1 milyon lira, net satış 18 milyar 910,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 2 milyar 520 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 37 milyar 974,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 15 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 7 yıl (2520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvilin yeniden ihraç edildi.

İhalede dönemsel faiz yüzde 23,16, oldu.

Nominal teklifin 7 milyar 425 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 265 milyon lira, net satış 3 milyar 878,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 2 milyar 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 6 milyar 33,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece 2 ihalede toplam 46 milyar 309,6 milyon lira borçlandı.