Hazine, 5 yıl vadeli kira sertifikası ihraç edecek

Hazine'den yapılan açıklamaya göre, 5 yıl (1.820 gün) vadeli kira sertifikası ihracı bankalara doğrudan satış yöntemi ile yapılacak. Talepler bugün saat 14.00’e kadar Bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilecek.

6 ayda bir dönemsel kira oranı yüzde 14,26 olarak belirlendi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 17 Ekim 2023 Salı günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecek.