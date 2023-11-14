Hazine, 5 yıl vadeli kira sertifikası ihraç edecek

Hazine'den yapılan açıklamaya göre, kira sertifikası ihracı bankalara doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirilecek olup taleplerin banka tarafından teklif vermeye yetkili personelin imza sirküsü ile birlikte 14 Kasım 2023 saat 14.00’e kadar Bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilmesi gerekiyor.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 14 Kasım 2023 Salı günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecek.