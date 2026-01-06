Hazine 5 yıllık tahvil ihalesinde ne kadar borçlandı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği devlet tahvili ihalesinde 71 milyar 175,7 milyon lira borçlanmaya gitti.

İhalede, 5 yıl (1729 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,95 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 30,49 ve bileşik faiz yüzde 32,81 oldu.

Nominal teklifin 76 milyar 529 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 29 milyar 759 milyon lira, net satış 34 milyar 655,7 milyon lira olarak hesaplandı.

Kamudan gelen 13 milyar 20 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 78 milyar 708,7 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 23,5 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece ihalede 71 milyar 175,7 milyon lira borçlandı.