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Hazine, 6 yıl vadeli euro cinsi tahvil ihracı için yetki 4 bankaya verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı dış finansman programı kapsamında euro cinsinden 6 yıl vadeli (2031 itfalı) tahvil ihracı için dört uluslararası bankaya yetki verdi.

Haber Merkezi
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Hazine, 6 yıl vadeli euro cinsi tahvil ihracı için yetki 4 bankaya verdi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde euro cinsinden 2031 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere yetki verdi.

Hazine'den yapılan açıklamaya göre, bugün söz konusu tahvil için BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve Standard Chartered’a yetki verildi.

Euro cinsi 6 yıllık tahvil ihracında ilk getiri beklentisi yüzde 5,5 civarında oluştu.

 

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