Hazine 823,2 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

Bakanlık verilerine göre, üç aylık dönemde 614,1 milyar liralık iç borç servisi gerçekleştirilecek. Buna karşılık, Hazine toplam 823,2 milyar liralık iç borçlanmaya gitmeyi hedefliyor. Bu strateji kapsamında, borçlanmanın aylara göre dağılımı da açıklandı.

Eylül ayında 346 milyar liralık iç borçlanma planlanıyor

Eylül ayında 255,7 milyar liralık iç borç servisi yapılması beklenirken, 346 milyar liralık iç borçlanma öngörülüyor. Bu borçlanmanın 274 milyar liralık kısmının piyasadan, 25 milyar lirasının doğrudan satışlardan ve 47 milyar lirasının kamuya satışlardan sağlanması planlanıyor.

Ekim ayında borçlanma 350,7 milyar liraya ulaşacak

Ekim ayında yapılacak iç borç servisi 263,5 milyar lira olacak. Aynı ayda 350,7 milyar liralık iç borçlanma hedefleniyor. Borçlanmanın 285,7 milyar lirası piyasadan, 25 milyar lirası doğrudan satışlardan, 40 milyar lirası ise kamuya satışlardan karşılanacak.

Kasım ayında borç servisine karşılık 126,5 milyar lira borçlanılacak

Kasım ayı için iç borç servisi 94,9 milyar lira olarak belirlenirken, 126,5 milyar liralık iç borçlanma yapılması planlanıyor. Kasım ayındaki borçlanmanın 101,5 milyar lirası piyasadan, 15 milyar lirası doğrudan satışlardan ve 10 milyar lirası kamuya satışlardan sağlanacak.

Tahvil, bono ve kira sertifikalarıyla borçlanma araçları çeşitlenecek

Hazine, üç aylık dönemde toplam 11 tahvil ihalesi düzenlemeyi, 4 adet kira sertifikasını doğrudan satış yöntemiyle ihraç etmeyi ve 3 hazine bonosunu piyasaya sunmayı planlıyor. Bu enstrümanlarla birlikte iç borçlanmanın araç bazında dengeli yürütülmesi hedefleniyor.

Toplam ödeme 893 milyar lira seviyesinde olacak

Söz konusu üç ayda toplam 893 milyar lira tutarında ödeme yapılması öngörülüyor. Bu tutarın 278,8 milyar lirası dış borç servisi ödemelerinden oluşacak. Aylık bazda ödemeler, Eylül'de 290,1 milyar lira, Ekim'de 373,1 milyar lira ve Kasım'da 229,8 milyar lira olarak gerçekleşecek.