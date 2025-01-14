Hazine 86,7 milyar TL borçlandı

Hazine, 4 yıl (1.421 gün) vadeli TLREF'e endeksli ve 5 yıl (1.701 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi. TLREF'e endeksli ihalede net satış 17 milyar 661,3 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 16 milyar 874 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye katılanlar 49 milyar 270 milyon TL teklif verdiler.

İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük %12,47, ortalama faiz %12,50, en yüksek %12,53 olarak belirlendi.

Tahvilin minimum fiyatı 104.422 TL, ortalama fiyatı 104.666 TL seviyesinde oluştu.

Yeniden ihraç edilecek 3 ayda bir kupon ödemeli tahvilin valörü 15 Ocak 2025 Çarşamba olurken, geri ödeme tarihi 12 Eylül 2029.

Sabit Kuponlu Tahvil

Toplam 40 milyar 323 milyon TL teklifin geldiği sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 19 milyar 3,2 milyon TL, satışların nominal tutarı 17 milyar 402 milyon TL oldu.

İhalede bileşik faiz en düşük %12,35, ortalama %32,42, en yüksek %32,48 olarak gerçekleşti. Basit faiz ortalama %30,15 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 109.084 TL, ortalama 109.201 TL fiyat oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 15 Ocak 2025 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödeme tarihi 12 Eylül 2029.