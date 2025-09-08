  1. Ekonomim
  3. Hazine, 9 aylık bonoyla 67,1 milyar TL borçlandı
Hazine, 9 aylık bonoyla 67,1 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 9 ay vadeli bonoyla ihale öncesi satışlarla birlikte 67,1 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 9 ay vadeli, kuponsuz bono ihalesinde 58,8 milyar TL lik teklife karşılık 26 milyar TL net satış gerçekleştirildi. İhalede bileşik faiz yüzde 40,51 oldu.

Hazine, 9 ay vadeli kuponsuz bonoda ihale öncesi piyasa yapıcıların 17,5 milyar TL’lik teklifine karşılık 10 milyar TL satış gerçekleştirdi.

Bonoda ihale öncesi kamuya 31,1 milyar TL satış yapıldı.

