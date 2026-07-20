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Hazine açıkladı: Borç stoku 15 trilyon liraya dayandı

Merkezi yönetim brüt borç stoku, haziran sonu itibarıyla 14 trilyon 992,5 milyar lira olarak belirlendi.

Haber Merkezi
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Hazine açıkladı: Borç stoku 15 trilyon liraya dayandı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, haziran sonu itibarıyla 14 trilyon 992,5 milyar lira oldu.

Borç stokunun 7 trilyon 263,7 milyar liralık kısmı Türk lirası, 7 trilyon 728,8 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

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