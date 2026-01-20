Hazine açıkladı: Brüt borç stoku 13 trilyon 656,1 milyar lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık 2025 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, geçen yılın aralık sonu itibarıyla 13 trilyon 656,1 milyar lira oldu.

Borç stokunun 6 trilyon 407 milyar liralık kısmı Türk lirası, 7 trilyon 249,2 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.