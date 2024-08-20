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Hazine açıkladı: Merkezi yönetim brüt borç stoku 8 trilyon 106 milyar lira oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 8 trilyon 106 milyar lira olarak belirlendi.

AA
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Hazine açıkladı: Merkezi yönetim brüt borç stoku 8 trilyon 106 milyar lira oldu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 8 trilyon 106 milyar lira oldu.

Borç stokunun 3 trilyon 276,4 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 829,7 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

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