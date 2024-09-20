Hazine açıkladı: Merkezi yönetim brüt borç stoku 8,3 trilyon lira oldu
Merkezi yönetim brüt borç stoku, ağustos sonu itibarıyla 8 trilyon 338,8 milyar lira olarak belirlendi.
AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ağustos sonu itibarıyla 8 trilyon 338,8 milyar lira oldu.
Borç stokunun 3 trilyon 406,5 milyar liralık kısmı Türk lirası, 4 trilyon 942,3 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
Ekonomi