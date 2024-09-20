Hazine açıkladı: Merkezi yönetim brüt borç stoku 8,3 trilyon lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ağustos sonu itibarıyla 8 trilyon 338,8 milyar lira oldu.

Borç stokunun 3 trilyon 406,5 milyar liralık kısmı Türk lirası, 4 trilyon 942,3 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.