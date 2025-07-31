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Hazine, ağustosta 5 tahvil ihalesi düzenleyecek

Hazine, Ağustos ayında beş tahvil ve bir bono için ihaleye çıkacak, iki kira sertifikasını doğrudan satacak.

Haber Merkezi
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Hazine, ağustosta 5 tahvil ihalesi düzenleyecek
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Hazine, önümüzdeki 3 aya ilişkin "İç Borçlanma Stratejisi" raporunu yayımladı. Hazine, 11 Ağustos Pazartesi günü, 2 yıl (700 gün) vadeli, 14 Temmuz 2027 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvili yeniden satışa sunacak.

12 Temmuz Salı günü, 17 Haziran 2026 itfalı hazine bonusu ilk kez ihraç edilecek ve aynı gün 11 Ağustos 2027 itfalı, 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikası doğrudan satılacak.

Hazine, 18 Ağustos Pazartesi günü, 7 yıl (2.548 gün) vadeli, 11 Agustos 2032 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvili ilk kez ihraç edecek.

Hazine 19 Ağustos'ta iki ihale gerçekleştirecek. Salı günü 4 yıl (1.414 gün) vadeli, 4 Temmuz 2029 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli tahvili ve 5 yıl (1.785 gün) vadeli, 10 Temmuz 2030 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil ihracını yeniden gerçekleştirecek.

21 AĞustos Perşembe günü ise 1 yıl (364 gün) vadeli, 21 Ağustos 2026, 6 ayda bir kupon ödemeli ABD Doları cinsi tahvil ve 1 yıl (364 gün) vadeli, 21 Ağustos 2026, 6 ayda bir kupon ödemeli ABD Doları cinsi kira sertifikası doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

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