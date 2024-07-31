Hazine, ağustosta 7 ihale düzenleyecek

Hazine, önümüzdeki 3 aya ilişkin "İç Borçlanma Stratejisi" raporunu yayımladı. Hazine'nin 3 aylık programına göre, Eylül ve Ekim aylarında 7'şer tahvil ihracı, birer kira sertifikası doğrudan satışı planlanıyor.

Hazine, 8 Ağustos Perşembe günü 8 Ağustos 2025 itfalı, 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, ABD doları cinsi tahvili doğrudan satacak.

12 Ağustos Pazartesi günü, 2 yıl (728 gün) vadeli, 12 Ağustos 2026 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil ilk kez satışa çıkacak.

13 Ağustos salı günü iki tahvil ihracı ve bir kira sertifikası doğrudan satışı yapılacak. 4 yıl (1.4372 gün) vadeli, 17 Mayıs 2028 itfalı, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli tahvil ile 4 yıl (1.547 gün) vadeli, 8 Kasım 2028 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvilin yeniden satışı ile. 2 yıl (728 gün) vadeli, 12 Ağustos 2026 itfalı, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

19 Ağustos Pazartesi günü, 13 ay (385 gün) vadeli, 10 Eylül 2025 itfalı, kuponsuz devlet tahvili ile 3 yıl (1.092 gün) vadeli, 18 Ağustos 2027 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli tahvil ilk kez piyasaya sunulacak.

20 Ağustos Salı günü 7 yıl (2.429 gün) vadeli, 16 Nisan 2031 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvil ve 9 yıl (3.332 gün) vadeli, 5 Ekim 2033 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil yeniden satılacak.

İç Borç Ödemeleri

Ağustos ayında toplam 123,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 182,3 milyar TL, Eylül ayında toplam 126,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 186,6 milyar TL ve Ekim ayında toplam 139,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 203,8 milyar TL iç borçlanma yapılması programlandı.

Hazine'nin Ağustos ayında toplam 123 milyar 206 milyon TL seviyesinde bir ödemesi bulunuyor.

Hazine ödemenin 120 milyar 141 milyon TL kısmını piyasaya, 3 milyar 65 milyon TL kısmını kamu kuruluşlarına yapacak.